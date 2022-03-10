ЦИК отменила регистрацию кандидата Абдурахманхаджи Муртазалиева

Шайлдабекова отметила, что Абдурахманхаджи Муртазалиев может обжаловать решение ЦИК в судебном порядке.
Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидата набравшего больше всего голосов избирателей по Свердловскому одномандатному округу Абдурахманджи Муртазалиева. Решение принято на заседании Центризбиркома.
По словам председателя ЦИК Нуржан Шайлдабековой, ранее отменить регистрацию предложила координационная группа оперативного реагирования.
Шайлдабекова отметила, что Абдурахманхаджи Муртазалиев может обжаловать решение ЦИК в судебном порядке.
Источник: reporter.kg
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