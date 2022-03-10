Садыр Жапаров поблагодарил депутатов за поддержку по вопросу Кумтора

Прежде всего позвольте поздравить вас с 30-летием государственного флага.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 9 марта, принял участие в церемонии принесения присяги отдельными членами Кабинета Министров на заседании Жогорку Кенеша.

Глава государства в своей речи перед участниками церемонии отметил:

"Уважаемые депутаты Жогорку Кенеша!

Уважаемые народные представители!

Прежде всего позвольте поздравить вас с 30-летием государственного флага. Тридцать лет назад законодательная власть приняла закон о государственном флаге, таким образом, возвестив весь мир о том, что кыргызский народ имеет древнюю историю и государственность, о чем свидетельствует красный стяг.

Поэтому я хотел бы поблагодарить депутатов Жогорку Кенеша того созыва и их нынешних преемников.

В то же время искренне поздравляю наших женщин-депутатов с Международным женским днем - 8 марта. Общеизвестно, что наш народ всегда с особым уважением и достоинством относился к женщинам. Желаю всего наилучшего всем женщинам страны, в том числе и вам. Будьте счастливы!

Также хочу сказать нашим новым министрам, которые сегодня приведены к присяге перед народными представителями и Президентом - не забывайте о своей присяге, по которой вы обязались служить народу.

Истинный лик власти раскрывается через работу исполнительной власти, то есть через вас, уважаемые министры. Если вы не выполните возложенные на вас задачи в соответствующих отраслях, то критике подвергнутся прежде всего я, так как Президент отвечает за государство в целом, а затем и орган законодательной власти, одобривший данных министров.

Люди быстро заметят и оценят вашу работу. Вы войдете в историю, если будете проявлять инициативу, усердно и честно работать. Если же вы займетесь только имитацией бурной деятельности, в делах не будет прогресса и к тому же пойдете на какие-либо противоправные действия, то объективной критике подвергнется не только репутация всего министерства, но также, как я уже сказал, вся система власти.

Уважаемые представители законодательной власти!

Общеизвестно, что в эпоху глобализации ни одна страна не может проводить обособленную политику и обособленно развиваться. Кыргызстан тесно сотрудничает с соседними странами и международным сообществом в качестве члена ряда организаций. Сегодня мы видим, что процессы развития во всем мире идут очень быстрыми темпами. После пандемии коронавирусной инфекции экономики развитых стран еще не вышли на допандемический уровень.

В то же время мы видим, как последствия событий между Россией и Украиной негативно сказываются практически на всех странах. Одним словом, сложилась сложная ситуация в мировой торговле, экономике, безопасности, связи и других сферах. Особенно в последние дни международная обстановка и ситуация на мировых рынках становится все более напряженной. Мы на самом деле небольшая страна. У нас и не хватит влияния остановить конфликт. Поэтому нам надо оставаться беспристрастными (оригинал ¬ "Албетте би? ? кичинекей эле өлкөбүз. Биздин согушту токтотуп коюуга таасирибиз деле жетпейт. Ошондуктан биз калыс өлкө болушубуз керек").

Вместе с нашим народом мы переживаем рост курса доллара, рост цен на топливо и продукты питания. В такое критическое время нам в первую очередь нужно единство. У нашего народа есть поговорка: "Где есть единство, там и благодать".

Сейчас нам - всем ветвям власти - необходимо слаженно работать, преследовать одну цель, объединившись в один сжатый кулак, чтобы слова совпадали с действиями для смягчения воздействующих на нас внешних обстоятельств.

Я упоминал ранее, что Кабинет Министров разработал антикризисный план мероприятий по преодолению и смягчению влияния внешних воздействий на наших граждан. Конечно, наша первоочередная задача - максимально сохранить наш экономический потенциал.

Я надеюсь, что у вас есть хорошие идеи и предложения. Мне бы хотелось, чтобы мы не оценивали друг друга, а продвигали нашу работу вперед.

Мировой экономический поток, темпы роста цен не будут смотреть на то, что мы друг друга критикуем, спорим. Пора отложить в сторону наши амбиции, не говорить об оппозиции-позиции, а сделать все возможное, чтобы достойно пройти это испытание, реализовать все возможное в оперативном порядке.

Сегодня вы поддержали вопрос по "Кумтору". Выражаю глубокую благодарность. Впереди еще много вопросов и крупных проектов, которые выведут нашу страну из экономического кризиса. Мы внесем их на ваше рассмотрение и вместе без опасений и сомнений, будем делать решительные шаги, поступательно двигаясь вперед.

В случае обострения кризисной ситуации нам придется сделать все возможное для обеспечения продовольственной безопасности страны. Именно поэтому Кабинет Министров уделяет особое внимание сельскому хозяйству, выращиванию сельскохозяйственных культур на наших пашнях и в целом производству и переработке сельхозпродукции.

Слава Богу, у нас есть трудолюбивые фермеры. Им нужна только поливная вода, качественные семена, удобрения и льготные кредиты. Мы выделили все средства, которые у нас были, 26 миллиардов. Конечно, этой суммы недостаточно, чтобы обеспечить всех фермеров сразу. Поэтому мы начали уже рассматривать выделение средств на следующий год. На наш взгляд, мы обеспечим всех фермеров через три-четыре года. Конечно, если наша казна была бы полной, то лучше было бы в этом году обеспечить всех фермеров полностью. Но вы знаете нашу ситуацию. После пандемии не то, что наша, экономика развитых стран не восстановились. Однако, несмотря на эти трудности, мы решили с 1 апреля повысить заработную плату всем работникам социальной сферы от 50 до 100 процентов. Заработная плата повышается только за счет налогов. Ранее один из депутатов заявил: "Вы взяли кредит, и на эти средства повышаете зарплату". Заместитель министра не смог нормально ответить. Либо он не знает, либо был не готов. Я дал поручение Председателю Кабинета Министров насчет этого заместителя. Если он не некомпетентен, его следует уволить. Теперь мы не имеем права держать на должности из-за знакомства или чтобы угождать кому-либо. Времени на это нет. Если мы не будем удовлетворять требования людей, которые хотят работать и регулировать свою политику, сидя во власти, то не надо говорить о том, что служим народу.

Поливная вода - главное подспорье для хорошего урожая. Поэтому говорят: "Вода - источник жизни". В связи с этим с начала года Кабинет Министров выделяет средства на восстановление ирригационных систем, очистку каналов и следит за их эффективным использованием.

Я думаю, что заместители отраслевых министерств, курирующие это направление, информируют парламент о проводимой работе, выделенных средствах, и разъяснят, куда и как будут потрачены те или иные деньги. Одним словом, мы должны своевременно выполнять требования трудящихся, помня, что "один весенний день год кормит", и уделять особое внимание тесной работе с народом.

Что касается других вопросов, которые необходимо решить в срочном порядке, как я уже говорил ранее, можно участвовать на заседаниях Кабинета Министров, своевременно задать вопрос и получить ответ. Завершая свое выступление, хотел бы выразить надежду, что для оперативности нашей работы мы будем сотрудничать, используя гибкие методы взаимодействия. Расширенное заседание Кабинета Министров проводится каждую пятницу в 18.00 часов. Вы имеете право на них участвовать.

Как я уже упоминал ранее, мы можем достичь наших целей, только объединившись. Я думаю, вы с этим согласны.

Удачи в ваших начинаниях!

Пусть ваши цели, как представителей народа, будут реализованы!

Пусть в Кыргызстане будет мир и процветание!".

Источник: vb.kg