Таджикистанцы пытались посадить деревья на неописанном участке границы

Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как стабильная.
Восьмого марта пограничники Баткенского пограничного отряда остановили незаконную посадку саженцев на неописанном участке государственной границы. Об этом сообщает управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ КР.
Сообщается, что в местности Чек-Дөбө Баткенского района Баткенской области на неописанном участке госграницы граждане Таджикистан начали высаживать саженцы деревьев.
Прибывший на место начальник пограничной заставы "Көк-Таш" ПС ГКНБ КР потребовал от граждан Таджикистана прекратить посадку саженцев, однако они не выполнили его требования.
Незамедлительно состоялись переговоры на уровне пограничных представителей Кыргызской Республики по Баткенскому участку и пограничных представителей Таджикистана по Исфаринскому участку, по итогам которых посадка саженцев была прекращена, более того, уже высаженные саженцы были убраны с территории.
Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как стабильная.
Источник: vb.kg
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