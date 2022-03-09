Мэр Узгена обвиняется в незаконном предоставлении земельных участков

В настоящее время уголовное дело находится на стадии рассмотрения.
В Кыргызстане мэр города Узген обвиняется в незаконном предоставлении земельных участков, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Сообщается, что прокуратура Узгенского района Ошской области установила, что мэр города Узген К.Н.Т. в 2015 году незаконно вынес постановления о выделении 22 лицам земельных участков в кварталах "Сарахсий", "Борбордук", "Жаңы-Өзгөн", "32" и "Гузар" общей площадью в 9038,5 м2.
По данному факту надзорным органом зарегистрировано досудебное производство и проводилось расследование.
По результатам следствия прокуратурой Узгенского района К.Н.Т. предъявлено обвинение по статье 337 (Злоупотребление должностным положением) Уголовного кодекса Кыргызской Республики и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
В настоящее время уголовное дело находится на стадии рассмотрения.
Кроме этого, в целях возврата государству указанных земельных участков прокуратурой района в суд внесены исковые заявления.
Источник: vb.kg
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