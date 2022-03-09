На чем можно сейчас улететь из Кыргызстана в Россию

Приобрести билеты можно онлайн на сайте авиакомпании или позвонив по указанным номерам.
Российские авиакомпании приостановили рейсы в Кыргызстан в связи со сложившейся ситуацией в Украине.
Так, временно приостановили полеты "Аэрофлот" и S7 Airlines.
В настоящее время улететь в города России можно авиакомпаниями "Авиа Траффик" и "Уральские авиалинии".
"Уральские авиалинии"
Как рассказали Kaktus.media сотрудники авиакомпании "Уральские авиалинии", они увеличили количество рейсов и теперь летают в Москву каждый день, кроме вторника. Ранее рейсы выполнялись только три раза в неделю.
Авиакомпания "Уральские авиалинии" выполняет следующие рейсы:
- Бишкек - Москва (все дни, кроме вторника);
- Бишкек - Екатеринбург (вторник, суббота);
- Ош - Москва (среда, четверг, суббота);
- Ош - Екатеринбург (понедельник, среда, пятница);
- Ош - Казань (четверг);
- Ош - Калуга (суббота).
Приобрести билеты можно онлайн на сайте авиакомпании или позвонив по указанным номерам.
Стоимость билетов из Оша от 24 тысяч российских рублей в одну сторону, из Бишкека - от 23 тысяч рублей.
"Авиа Траффик"
Авиакомпания "Авиа Траффик" выполняет следующие рейсы из Бишкека:
- Бишкек - Москва (каждый день);
- Бишкек - Санкт-Петербург (среда, суббота);
- Бишкек - Казань (понедельник);
- Бишкек - Красноярск (вторник, среда);
- Бишкек - Новосибирск (вторник, среда, пятница);
- Бишкек - Иркутск (четверг);
- Бишкек - Краснодар (пятница);
- Бишкек - Грозный (вторник).
Стоимость билетов - от 27 тысяч сомов в одну сторону.
Рейсы из Оша:
- Ош - Москва (каждый день);
- Ош - Иркутск (воскресенье);
- Ош - Екатеринбург (суббота);
- Ош - Красноярск (суббота);
- Ош - Новосибирск (среда, пятница);
- Ош - Санкт-Петербург (пятница).
Стоимость билетов - от 24 тысяч сомов в одну сторону.
Источник: kaktus.media
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