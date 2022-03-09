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На чем можно сейчас улететь из Кыргызстана в Россию

Приобрести билеты можно онлайн на сайте авиакомпании или позвонив по указанным номерам.

Российские авиакомпании приостановили рейсы в Кыргызстан в связи со сложившейся ситуацией в Украине.

Так, временно приостановили полеты "Аэрофлот" и S7 Airlines.

В настоящее время улететь в города России можно авиакомпаниями "Авиа Траффик" и "Уральские авиалинии".

"Уральские авиалинии"

Как рассказали Kaktus.media сотрудники авиакомпании "Уральские авиалинии", они увеличили количество рейсов и теперь летают в Москву каждый день, кроме вторника. Ранее рейсы выполнялись только три раза в неделю.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" выполняет следующие рейсы:

  • Бишкек - Москва (все дни, кроме вторника);
  • Бишкек - Екатеринбург (вторник, суббота);
  • Ош - Москва (среда, четверг, суббота);
  • Ош - Екатеринбург (понедельник, среда, пятница);
  • Ош - Казань (четверг);
  • Ош - Калуга (суббота).

Приобрести билеты можно онлайн на сайте авиакомпании или позвонив по указанным номерам.

Стоимость билетов из Оша от 24 тысяч российских рублей в одну сторону, из Бишкека - от 23 тысяч рублей.

"Авиа Траффик"

Авиакомпания "Авиа Траффик" выполняет следующие рейсы из Бишкека:

  • Бишкек - Москва (каждый день);
  • Бишкек - Санкт-Петербург (среда, суббота);
  • Бишкек - Казань (понедельник);
  • Бишкек - Красноярск (вторник, среда);
  • Бишкек - Новосибирск (вторник, среда, пятница);
  • Бишкек - Иркутск (четверг);
  • Бишкек - Краснодар (пятница);
  • Бишкек - Грозный (вторник).

Стоимость билетов - от 27 тысяч сомов в одну сторону.

Рейсы из Оша:

  • Ош - Москва (каждый день);
  • Ош - Иркутск (воскресенье);
  • Ош - Екатеринбург (суббота);
  • Ош - Красноярск (суббота);
  • Ош - Новосибирск (среда, пятница);
  • Ош - Санкт-Петербург (пятница).

Стоимость билетов - от 24 тысяч сомов в одну сторону.

Источник: kaktus.media

           

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