На чем можно сейчас улететь из Кыргызстана в Россию

Приобрести билеты можно онлайн на сайте авиакомпании или позвонив по указанным номерам.

Российские авиакомпании приостановили рейсы в Кыргызстан в связи со сложившейся ситуацией в Украине.

Так, временно приостановили полеты "Аэрофлот" и S7 Airlines.

В настоящее время улететь в города России можно авиакомпаниями "Авиа Траффик" и "Уральские авиалинии".

"Уральские авиалинии"

Как рассказали Kaktus.media сотрудники авиакомпании "Уральские авиалинии", они увеличили количество рейсов и теперь летают в Москву каждый день, кроме вторника. Ранее рейсы выполнялись только три раза в неделю.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" выполняет следующие рейсы:

Бишкек - Москва (все дни, кроме вторника);

(все дни, кроме вторника); Бишкек - Екатеринбург (вторник, суббота);

(вторник, суббота); Ош - Москва (среда, четверг, суббота);

(среда, четверг, суббота); Ош - Екатеринбург (понедельник, среда, пятница);

(понедельник, среда, пятница); Ош - Казань (четверг);

(четверг); Ош - Калуга (суббота).

Приобрести билеты можно онлайн на сайте авиакомпании или позвонив по указанным номерам.

Стоимость билетов из Оша от 24 тысяч российских рублей в одну сторону, из Бишкека - от 23 тысяч рублей.

"Авиа Траффик"

Авиакомпания "Авиа Траффик" выполняет следующие рейсы из Бишкека:

Бишкек - Москва (каждый день);

(каждый день); Бишкек - Санкт-Петербург (среда, суббота);

(среда, суббота); Бишкек - Казань (понедельник);

(понедельник); Бишкек - Красноярск (вторник, среда);

(вторник, среда); Бишкек - Новосибирск (вторник, среда, пятница);

(вторник, среда, пятница); Бишкек - Иркутск (четверг);

(четверг); Бишкек - Краснодар (пятница);

(пятница); Бишкек - Грозный (вторник).

Стоимость билетов - от 27 тысяч сомов в одну сторону.

Рейсы из Оша:

Ош - Москва (каждый день);

(каждый день); Ош - Иркутск (воскресенье);

(воскресенье); Ош - Екатеринбург (суббота);

(суббота); Ош - Красноярск (суббота);

(суббота); Ош - Новосибирск (среда, пятница);

(среда, пятница); Ош - Санкт-Петербург (пятница).

Стоимость билетов - от 24 тысяч сомов в одну сторону.

Источник: kaktus.media