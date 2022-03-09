На сотрудников Госстроя возбудили  дело за незаконную проверку бизнеса

Установлено, что сотрудники агентства, не являясь уполномоченным органом, провели незаконную проверку деятельности объекта в нарушение требований законодательства.
Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении сотрудников Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
По ее данным, с заявлением в прокуратуру обратились представили строительной компании «П.С.» с просьбой проверить законность действий сотрудников Госагентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при кабмине.
Установлено, что сотрудники агентства, не являясь уполномоченным органом, провели незаконную проверку деятельности объекта в нарушение требований законодательства.
В отношении правонарушителей Генпрокуратура возбудила дело по статье «Проведение должностными лицами незаконных проверок субъектов предпринимательства или воспрепятствование их законной деятельности», оно направлено на рассмотрение в суд.
Источник: reporter.kg
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