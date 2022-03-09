В Чуйской области нашли повешенным 11-летнего школьника

Ведется следствие, назначены экспертизы.

В Чуйской области нашли повешенным 11-летнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД региона.

По данным ведомства, 5 марта в территориальную больницу доставили тело М. А., 2011 года рождения. Следственно-оперативная группа установила, что мальчик был найден повешенным в сарае у себя дома.

Данный факт зарегистрирован в ОВД Панфиловского района. Ведется следствие, назначены экспертизы.

Источник: bulak.kg