В Чуйской области нашли повешенным 11-летнего школьника

Ведется следствие, назначены экспертизы.
В Чуйской области нашли повешенным 11-летнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД региона.
По данным ведомства, 5 марта в территориальную больницу доставили тело М. А., 2011 года рождения. Следственно-оперативная группа установила, что мальчик был найден повешенным в сарае у себя дома.
Данный факт зарегистрирован в ОВД Панфиловского района. Ведется следствие, назначены экспертизы.
Источник: bulak.kg
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