ГСМ в Кыргызстане могут существенно подорожать, — нефтетрейдеры

Он также напомнил, что рост цен на ГСМ в стране не прекращается с октября 2020 года.

Из-за роста курса доллара в Кыргызстане могут подорожать горюче-смазочные материалы. Об этом в эфире «Биринчи радио» сказал руководитель Ассоциации нефтетрейдеров КР Канатбек Эшатов.

Он отметил, что контракты по поставкам топлива заключены в американской валюте, а курс доллара растет.

«Если курс доллара растет на один сом, это может дать повышение цена на «горючку» на 60 тыйынов за литр. Вы сейчас видите, что доллар подорожал на 14 сомов. Это может вызвать существенное подорожание ГСМ», — сказал Эшатов.

Он также напомнил, что рост цен на ГСМ в стране не прекращается с октября 2020 года.

Источник: bulak.kg