Сборная Кыргызстана стала чемпионом мира среди команд 4-го дивизиона по хоккею

Национальная сборная Кыргызстана стала чемпионом мира среди команд четвертого дивизиона по хоккею с шайбой.

Сегодня в заключительном поединке отечественные хоккеисты со счетом 14:0 одолели представителей Кувейта. В составе сборной КР отличились Саламат Тыналиев (3-я минута), Владимир Носов (4-я минута), Исламбек Абдыраев (7-я, 48-я и 51-я минута), Эрсултан Мирбеков (10-я и 28-я минута), Кирилл Ким (22-я и 60-я минута), Эрамир Шамырканов (26-я минута), Максим Егоров (36-я минута), Султан Исманов (37-я и 50-я минута) и Уран Турсунбеков (60-я минута).

Турнир проходил 3-8 марта в Бишкеке. В нем также участвовали Иран, Малайзия и Сингапур. Команды сыграли по круговой системе. Первое место занял Кыргызстан. В четырех матчах наша сборная набрала 12 очков, забросила 64 шайбы и пропустила 2. Следом расположились Иран (9 очков), Сингапур (6), Малайзия (3) и Кувейт (0).

Напомним, что это был первый в истории чемпионат мира в четвертом дивизионе. Победив, сборная КР получила право выступить в группе B третьего дивизиона чемпионата мира 2023 года.

Источник: reporter.kg