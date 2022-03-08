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(Фото) Камчыбек Ташиев построил женщине дом

Она попросила помощи у Камчыбека Ташиева.

Заместитель председателя кабинета министров - глава Госкомитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев построил дом для женщины в селе Барпы Сузакского района Джалал-Абадской области. Об этом сообщается на странице его сторонника в социальных сетях.

Отмечается, что Гулжан Абдыразак кызы с 1997 года страдает заболеванием почек. У нее не было своего жилья, поэтому женщина жила у родственников.

"Она попросила помощи у Камчыбека Ташиева. Со дня обращения не прошло и двух месяцев, для Гулжан Абдыразак кызы со стороны Камчыбека Кыдыршаевича был построен дом. 6 марта 2022 года он вручил женщине ключи от дома. В доме предусмотрены все удобства. Мероприятие прошло с участием аксакалов", - написал Откурбек Рахманов.

Камчыбек Ташиев построил дом для жительницы села Барпы.

 

Камчыбек Ташиев построил дом для жительницы села Барпы.

 

Камчыбек Ташиев построил дом для жительницы села Барпы.

 

Камчыбек Ташиев построил дом для жительницы села Барпы.

   Источник: kaktus.media  

 

           

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