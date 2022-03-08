(Фото) Камчыбек Ташиев построил женщине дом

Она попросила помощи у Камчыбека Ташиева.

Заместитель председателя кабинета министров - глава Госкомитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев построил дом для женщины в селе Барпы Сузакского района Джалал-Абадской области. Об этом сообщается на странице его сторонника в социальных сетях.

Отмечается, что Гулжан Абдыразак кызы с 1997 года страдает заболеванием почек. У нее не было своего жилья, поэтому женщина жила у родственников.

"Она попросила помощи у Камчыбека Ташиева. Со дня обращения не прошло и двух месяцев, для Гулжан Абдыразак кызы со стороны Камчыбека Кыдыршаевича был построен дом. 6 марта 2022 года он вручил женщине ключи от дома. В доме предусмотрены все удобства. Мероприятие прошло с участием аксакалов", - написал Откурбек Рахманов.