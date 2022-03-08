Двое братьев пытались подкупить сотрудника ГКНБ за $30 тысяч.

За дачу взятки сотруднику ГКНБ задержаны двое мужчин, сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

«В ходе расследования ранее возбужденного ГКНБ КР уголовного дела по ст. 282 ч. 2 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта) УК КР в отношении А.М.А. по факту незаконного оборота наркотических средств общим весом 11,51 кг и попытки провоза через кыргызско-казахскую госграницу, подследственный предложил сотруднику ГКНБ КР взятку в размере $30 тысяч за положительное решение вопроса по уголовному делу (т.е. за прекращение уголовного преследования)», — сообщили в ведомстве.

19 февраля данный факт зарегистрирован в АИС ЕРП по ч.3 ст.345 (Дача взятки) УК КР.

5 марта при даче взятки сотруднику ГКНБ КР в размере 2 млн 745 тыс. сомов и $2 000 с поличным задержаны подследственный А.М.А. и его родной брат А.Н.А.

Источник: Булак.кж