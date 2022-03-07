(Видео) В Бишкеке под машиной провалился асфальт 

Повреждение тепловой сети в данное время не отмечено.
В Бишкеке на улице Токтогула под машиной провалился асфальт.
Как сообщили агентству в пресс-службе ОАО «Бишкектеплосеть», в настоящее время провал на ул.Токтогула огораживается и будет освещён силами компании.
Повреждение тепловой сети в данное время не отмечено.
В настоящее время на месте провала грунта уточняется прохождение прочих коммуникаций.
По результатам уточнения обстановки и обследования на завтра будут приняты меры по устранению повреждения асфальтового покрытия.
Источник: Кабар
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