Нашлась мать новорожденного, подкинутого на порог бишкекской квартиры

Напомним, 4 марта около 21:00 кто-то постучался в дверь одной из столичных квартир и убежал.

Милиция нашла мать младенца, подкинутого на порог квартиры бишкекской семьи. Об этом редакции Kaktus.media сообщили в Национальном центре охраны материнства и детства. Подробности медикам неизвестны.

"Мама нашлась. Нам милиция позвонила и сказала. Состояние ребенка хорошее. Кушает молоко. Мы его обследуем. Пока никаких патологий не выявлено", - отметили там.

Напомним, 4 марта около 21:00 кто-то постучался в дверь одной из столичных квартир и убежал. На пороге лежал новорожденный мальчик, который был завернут в одеяло. При нем оставили записку: "Не могу содержать. Родился 1 марта 2022 года". Бригада скорой помощи доставила малыша в Национальный центр охраны материнства и детства. Вес ребенка 2,5 кг, рост 52 см.

Источник: Kaktus.kg