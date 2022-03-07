Президент встретился с женщинами, представляющими различные профессии

В свою очередь женщины рассказали о себе, истории из трудовой деятельности и жизни.

Садыр Жапаров сегодня, 7 марта, накануне Международного женского дня, встретился с женщинами, представляющими различные профессии со всех регионов страны. Во встрече также приняла участие первая леди Айгуль Жапарова.

Глава государства поздравил участниц мероприятия с наступающим праздником, пожелав успехов в работе, крепкого здоровья и семейного счастья.

Президент подчеркнул, что на встречу приглашены лучшие представительницы своих профессий, пользующиеся авторитетом среди народа и проявляющих настоящий героизм в повседневной жизни.

Вместе с этим Глава государства особо подчеркнул значимость и роль матерей и ее любовь в жизни каждого человека, пожелав, чтобы они никогда не плакали, а глаза были наполнены счастьем.

В свою очередь женщины рассказали о себе, истории из трудовой деятельности и жизни.

В честь празднования Международного женского дня и за вклад в развитие страны участницы мероприятия были отмечены именными часами Президента.

Во встрече с главой государства приняли участие:

Альярова Гульчехра Абдыганиевна - предпринимательница. Жительница Сакалдинского айыл окмоту Ноокенского района Джалал-Абадской области. Родилась в 1964 году. В сотрудничестве со Всемирной продовольственной организацией реализовала проект по предоставлению молочных коз 15 бедным семьям в селе Сакалды, и совместно с Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ) - 20 бедным семьям. Также в 2021 году работала над проектом по строительству теп? ?иц и оказанию помощи 18 семьям, обучению 18 семей работе с дождевыми червями, производящими биогумус для продажи фермерам. Также разработала проект, подала на рассмотрение в Фонд развития Ноокенского района и получила поддержку на реализацию проекта строительства биологической лаборатории в 2022 году в Сакалдинском айыл окмоту на 2 миллиона сомов. Давронова Машхура Равшановна - библиотекарь. Жительница Жаны-Жерского айыл окмоту Баткенского района Баткенской области. Родилась в 1984 году. С 2014 года основала и руководит Центральной сельской библиотекой № 26 при районном отделе культуры. Она вносит вклад в духовное развитие местных жителей, обеспечивая библиотеку книгами и печатными изданиями. Сельская библиотека находится недалеко от границы с Республикой Таджикистан, поэтому во время апрельских событий 2021 года наряду с другими социальными объектами пострадало и это здание. Машхура Давронова сделала ремонт библиотеки за свой счет. Урмамбетова Бубуя Асанакуновна - социальный работник. Жительница поселка Беловодское Московского района Чуйской области. Родилась в 1962 году. Бубуя Урмамбетова работает воспитателем Беловодского детского психоневрологического социального стационара с 2002 года. Стаж работы 38 лет, в том числе более 20 лет в Беловодском детском психоневрологическом социальном стационаре. Бубуя Урмамбетова работает в группе умственно отсталых детей. Дети этой группы не могут самостоятел ьно передвигаться и вынуждены постоянно лежать в постели, поэтому нуждаются в постоянном уходе. Усупбаева Максат Мустапаевна - ветеринар. Жительница Джеты-Огузского района Иссык-Кульской области. Родилась в 1970 году. Максат Усупбаева работает в частной ветеринарной службе Барскоонского айыльного аймака с 2005 года и имеет признание как опытный ветеринарный врач с общим стажем работы в 26 лет. В Барскоонском сельском округе показатели чипирования поголовья скота являются самыми высокими по району. С 2017 года вносит значительный вклад в развитие сель? ?кой ветеринарии. Максат Усупбаева делится своим опытом, обучая молодых ветеринаров в селе. Садыкова Бактыгуль Шукурбековна - фельдшер. Жительница села Жер-Кочку Нарынской области. Родилась в 1969 году. Трудовую деятельность начала в 1988 году медицинской сестрой инфекционного отделения Тогуз-Тороуского района. В 1989 году работала медсестрой в Тянь-Шаньской районной больнице. С 2002 года работает фельдшером ФАПа села Жер-Кочку. Эшенкулова Джылдызбүбү Саматовна - почтальон. Жительница Бакай-Атинского района Таласской области. Родилась в 1972 году. В 1994 году начала трудовую деятельность почтальоном в отделении связи в селе Чат-Базар Таласской области. Она рано включилась в насыщенную работу почтового отделения и, несмотря на трудности, на жаркое лето, холодную зиму, старалась своевременно доставлять в каждый дом газеты, журналы и письма. Она известна среди своих коллег, как одна из с амых образцовых, любящих свою работу сотрудников. Жылдызбубу Эшенкулова была назначена руководителем Чат-Базарского отделения связи в 2017 году. Имеет многолетний опыт работы на этой руководящей должности, полностью выполняя плановые задачи отделения, доказывая свою целеустремленность, ответственность, принципиальность и профессионализм. Ташбү Тагаева - учительница из села Ак-Жар Узгенского района Ошской области. Ташбү Тагаева, опираясь на свой 26-летний педагогический опыт, работала над открытием семейного дома для детей сирот и приюта для детей, оставшихся без присмотра. В селе Большевик Узгенского района она учредила данное учреждение под названием "Ташмамат" и руководила им с 2005 по 2018 годы. В период с 2005 по 2017 годы были воспитаны 21 ребенок, из которых 5 получили высшее образование и 6 окончили специальные средние школы, 1 из которых закончил с отличием. Сагынбаева Гүлсара Абдылдаевна - водитель троллейбуса, жительница Бишкека. Работает в Бишкекском троллейбусном управлении, возраст 58 лет. Трудовую деятельность начала в 1982 году в Бишкекском троллейбусном управлении, в 2007 году стала водителем 2-го класса, в 2016 году - водителем 1-го класса. Николаева Ольга Ивановна - техник, жительница Бишкека, возраст 69 лет. Работает в Республиканском институте протезно-ортопедических изделий с 1973 года. За 49 лет освоила технологию изготовления протезно-ортопедических изделий рук и ног. В 1979 году направлена в Ошский филиал протезно-ортопедического предприятия для оказания протезно-ортопедической помощи инвалидам Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей. С 1996 года осваивает новую передовую технологию немец кой фирмы "Отто-Бок". Продукция компании пользуется большим спросом у населения страны для быстрой реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья и вовлечения их в самообслуживание и общественные работы. Алымбек кызы Гүлмайрам, жительница г. Бишкек, родилась в 1992 году в Лейлекском районе. У нее редкое генетическое заболевание, которое в народе называется "болезнь "хрустального человека". Гульмайрам может ходить только с тростью. В 24 года Гульмайрам вышла замуж за Максата Искакова. У ее мужа диагностирован хронический остеомиелит. Он инвалид II группы. Семейная пара воспитывает 3-х летнюю дочь (здоровую малышку). Гульмайрам в настоящее время изу? ?ает юриспруденцию. Все ее будущие цели связаны с дочерью. Семиренко Айзат Майданбаевна - крановщица, жительница Бишкека, работает в ОАО "Электрические станции" с 2006 года, возраст 54 года. По ее словам, она всегда мечтала стать крановщицей. После окончания 8-го класса стала сварщиком. Трудовой стаж 32 года. Жумагулова Азия Казыбековна - сварщик (электрик). Электромонтер пятого разряда по ремонту и модернизации электрооборудования каскада Токтогульских ГЭС. Она очень активна в общественной деятельности и помогает в организации различных мероприятий на высоком уровне. Окушева Гулжан Молдогуловна - сотрудник Министерства обороны Кыргызской Республики, возраст 44 года. Она участвовал в уничтожении международных бандформирований, проникших на территорию Баткенской области в 2000 году. Воспитывает двоих несовершеннолетних детей. Есеналиева Асель Смановна - спасатель МЧС КР, 1983 года рождения. Работает в системе МЧС КР с 2013 года, на данный момент занимает должность начальника медицинского пункта, имеет звание "прапорщик". Асель Эсеналиева наравне с мужчинами участвовала в спасательных операциях, получила травму, показала себя активным высококвалифицированным специалистом при спасении человеческих жизней, оказании своевременной медицинской и психологической помощи гражданам. Сейч? ?с работает в Службе спасения г. Бишкек. Жолдошбекова Диларамхан Мусаевна - сотрудник МВД КР, 1973 года рождения, жительница города Баткен Баткенской области. Подполковник милиции Диларамхан Жолдошбекова служит в органах внутренних дел с марта 2003 года. Трудовую деятельность начала с должности инспектора УВД Баткенской области. За время работы зарекомендовала себя ответственным, добросовестным и дисциплинированным сотрудником. Какенова Сайха Ишенбаевна, 1974 года рождения является прапорщиком Департамента охраны и конвоирования сужденных и лиц, заключенных под стражу Службы исполнения наказаний при Министерстве юстиции Кыргызской Республики. Работает в пенитенциарной системе с 2003 года. Оказывает большую помощь в подготовке призывников к военной службе. Мажакипова Эльвира Абжалиевна - акушер, 1965 года рождения, жительница Ноокатского района Ошской области. С 1985 года уже на протяжении 35 лет работает акушером в родильном доме села Кок-Жар Ноокатского района. Эльвира Мажакипова выполняет свою работу точно, вовремя и ответственно. Во время пандемии 2020 года она неустанно трудилась в "красной зоне", оказывая всемерную помощь беременным женщинам. Исмаилова Азизакан Айтибаевна, 1968 года рождения, жительница г. Ош, подполковник МВД КР, в настоящее время работает дактилоскопистом. С 2004 года работала инспектором по делам несовершеннолетних в Кара-Суйском РОВД, в 2010 году работала следователем следственного отдела данного РОВД. Дегенбаева Гулнара Орозбаевна, 1962 года рождения. Правнучка в 5-м поколении государственного и военного деятеля Курманжан датки. В 1997 году создала частный семейный детский дом в Тюпском районе Иссык- Кульской области "Мээрим булагы", в котором воспитала 154 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей разных национальностей и вероисповеданий. С 2006 года возглавляет негосударственное женское объединение "Кырк-Кыз", занимается поддержкой семейных ценностей, оказывает педагогическую, юридическую, психологическую помощь женщинам. В рамках этого объединения Гулнарой Дегенбаевой проведено много мероприятий по всей стране - "Праздник семьи", "Мир, культура, история", ежегодные пешие ходы против алкоголизма, курения, наркомании. Выступает с лекциями и семинарами по педагогике и психологии по всему миру. Кавалер многих наград, в том числе "Рыцарь гуманной педагогики" (2015 год).

Источник: vb.kg