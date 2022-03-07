Документы уроженца КР возле перевернувшегося БТР в Украине. Парень нашелся

Э.Касымбек уулу служил в войсковой части в Наро-Фоминске.
Уроженец Кыргызстана Э.Касымбек уулу, чьи документы были найдены в Украине рядом с разбитой российской колонной, жив и здоров.
Он вышел на связь с родственниками. Никаких подробностей о том, при каких обстоятельствах им были утеряны документы, и где он находится, парень не сообщил.
Reporter.kg ранее сообщал, что в соцсетях появились фотографии военных документов на имя Э.Касымбек уулу. Они были найдены у разбитой украинскими военными российской колонны (возле перевернувшегося БТР).
Э.Касымбек уулу служил в войсковой части в Наро-Фоминске. Ему 26 лет.
Семья Э.Касымбек уулу проживала в Иссык-Атинском районе Чуйской области. Несколько лет назад уехали в Россию всей семьей. Его родной брат гражданин Кыргызстана.
Отмечалось, что с 22 февраля он не выходил на связь с родными и друзьями.
Источник: reporter.kg
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