Документы уроженца КР возле перевернувшегося БТР в Украине. Парень нашелся

Э.Касымбек уулу служил в войсковой части в Наро-Фоминске.

Уроженец Кыргызстана Э.Касымбек уулу, чьи документы были найдены в Украине рядом с разбитой российской колонной, жив и здоров.

Он вышел на связь с родственниками. Никаких подробностей о том, при каких обстоятельствах им были утеряны документы, и где он находится, парень не сообщил.

Reporter.kg ранее сообщал, что в соцсетях появились фотографии военных документов на имя Э.Касымбек уулу. Они были найдены у разбитой украинскими военными российской колонны (возле перевернувшегося БТР).

Э.Касымбек уулу служил в войсковой части в Наро-Фоминске. Ему 26 лет.

Семья Э.Касымбек уулу проживала в Иссык-Атинском районе Чуйской области. Несколько лет назад уехали в Россию всей семьей. Его родной брат гражданин Кыргызстана.

Отмечалось, что с 22 февраля он не выходил на связь с родными и друзьями.

Источник: reporter.kg