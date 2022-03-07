В ряде жилмассивов Бишкека 10 марта не будет воды

Мэрия Бишкека приносит извинения за причиненные неудобства и просит население, организации запастись питьевой водой.
10 марта с 9:00 до 20:00 в жилых массивах «Энесай», «Дордой-1», «Дордой-2» будет прекращена подача питьевой воды. Об этом сообщают в «Бишкекводоканале».
Воды не будет в жилых домах, школах, детских дошкольных учреждениях, объектах здравоохранения и других объектах социально-бытового назначения и промышленности.
«Это вынужденная мера в связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе «Энесай» и на городских водопроводных сетях. Мэрия Бишкека приносит извинения за причиненные неудобства и просит население, организации запастись питьевой водой», — говорится в сообщении.
Источник: bulak.kg
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