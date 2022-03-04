Камчыбек Ташиев заложил капсулу под строительство здания Академии ГКНБ

Позже структура назвалась Высшим курсом, а затем Учебным центром.

3 марта 2022 года заложена капсула в фундамент здания Академии ГКНБ КР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, это сделано в рамках поручения президента КР - Главнокомандующего Вооруженными Силами Садыра Жапарова и инициативы заместителя председателя Кабинета министров КР - председателя Государственного комитета национальной безопасности генерал-лейтенанта Камчыбека Ташиева о создании Академии ГКНБ КР.

"С момента провозглашения независимости Кыргызской Республики в стране нет профильного высшего учебного заведения, которое занимается обучением и подготовкой сотрудников ведомства.

В церемонии закладки капсулы приняли участие руководство и личный состав ГКНБ КР, ветераны ГКНБ и почетные гости. Участники и гости мероприятия выразили уверенность, что Академия ГКНБ КР, строительство которой отвечает современным требованиям, в будущем будет готовить высококвалифицированных специалистов, которые будут обеспечивать безопасность кыргызстанцев и государства в целом.

Для справки: На основе подписанного приказа министра национальной безопасности КР генерал-лейтенант А.К. Бакаев 19 апреля 1993 года создана при Министерстве образовательная структура.

Позже структура назвалась Высшим курсом, а затем Учебным центром. В соответствии с постановлением правительства КР от 28 марта 2011 года Учебный центр был преобразован в Институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации Государственного комитета национальной безопасности КР им. генерал-лейтенанта А.К. Бакаева.

В настоящее время большинство вновь зачисленных сотрудников ГКНБ проходят переподготовку в данном институте", - говорится в сообщении ГКНБ.



Источник: vb.kg