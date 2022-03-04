В Джалал-Абаде врачи продавали лекарства предназначенные для диабетиков
Прокуратурой города Джалал-Абад окончено следствие по должностному преступлению в областном центре семейной медицины и уголовное дело направлено дело в суд. Об этом сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры.
По ее данным, в ходе следствия установлено, что должностные лица Джалал-Абадского ЦСМ, злоупотребляя служебным положением, продали и присвоили лекарственные средства на сумму 761 тысяча 760 сомов., поступившие за счет государственного бюджета, предназначенные для больных сахарным диабетом.
По результатам расследования из причиненной суммы ущерба возмещено 600 тыс. сомов, заместителю директора Джалал-Абадского ЦСМ И.Э. предъявлено обвинение по статье 210 (Присвоение или растрата вверенного имущества) Уголовного кодекса Кыргызской Республики и уголовное дело направлено в суд.
Источник: vb.kg
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