В Бишкеке состоится XII съезд судей КР с участием президента

Начало трансляции в 10:00 часов.

Сегодня в столице с участием президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова состоится XII съезд судей Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, мероприятие будет транслироваться в прямом эфире ОТРК. Начало трансляции в 10:00 часов.

Источник: vb.kg