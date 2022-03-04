ГКНБ возбудил уголовное дело в отношении телеканала NEXT TV

В ходе проведенной проверки было получено экспертное заключение о наличии в действиях телеканала NEXT TV признаков возбуждения межнациональной вражды.
Возбуждено уголовное дело в отношении телеканала NEXT TV по факту возбуждения межнациональной вражды. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.
Сообщается, что ГКНБ в силу своих прямых функциональных обязанностей на постоянной основе осуществляет мониторинг интернет пространства с целью выявления, предупреждения и пресечения противоправных действий, направленных на дестабилизацию общественно-политической обстановки со стороны деструктивных сил.
«В рамках проводимой работы было установлено, что телеканал NEXT TV, используя свои ресурсы в социальных сетях, распространяют ложную информацию о якобы достигнутой договоренности об оказании Кыргызской Республикой военной помощи России в ходе специальной операции на территории Украины, ссылаясь в качестве источника информации на бывшего руководителя спецслужбы Казахстана.
Данные действия приводят к дезинформации и вводу в заблуждение населения Кыргызской Республики и других стран, а также являются катализатором для разжигания межнациональной розни и формирования неприязни по национальному признаку», — сказали в пресс-службе.
В ходе проведенной проверки было получено экспертное заключение о наличии в действиях телеканала NEXT TV признаков возбуждения межнациональной вражды.
На основании имеющихся материалов в отношении телеканала NEXT TV было возбуждено уголовное дело по статье 330 части 2 пункт 4 (возбуждение межнациональной вражды (розни) УК КР, в настоящее время проводятся неотложные следственные действия, по результатам которых в отношении ответственных лиц отмеченного телеканала будут приняты соответствующие процессуальные решения.
Источник: reporter.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!