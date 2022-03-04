В Украине возле перевернувшегося БТР нашли документы уроженца Кыргызстана

Несколько дней назад в социальных сетях появились фотографии документов на имя Э. Касымбек уулу.
В Украине нашли и опубликовали в социальных сетях документы уроженца Кыргызстана.
Э.Касымбек уулу служил в войсковой части в Наро-Фоминске.
По информации Reporter.kg, ему 26 лет. Семья Э.Касымбек уулу проживала в Иссык-Атинском районе Чуйской области. Несколько лет назад уехали в Россию всей семьей. Его родной брат гражданин Кыргызстана.
В Украину его отправили прямо из войсковой части. С 22 февраля он не выходит на связь с родными и друзьями.
Несколько дней назад в социальных сетях появились фотографии документов на имя Э. Касымбек уулу.
Сообщается, что они были найдены у разбитой украинскими военными российской колонны. Эти документы лежали рядом с перевернувшимся на обочине БТР. Техника не была сожжена. Возможно, Э.Касымбек уулу выжил.
За информацией мы обратились в МИД Кыргызстана. Ответа, как часто бывает в последнее время, не последовало.
Источник: reporter.kg
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