В Украине возле перевернувшегося БТР нашли документы уроженца Кыргызстана

Несколько дней назад в социальных сетях появились фотографии документов на имя Э. Касымбек уулу.

В Украине нашли и опубликовали в социальных сетях документы уроженца Кыргызстана.

Э.Касымбек уулу служил в войсковой части в Наро-Фоминске.

По информации Reporter.kg, ему 26 лет. Семья Э.Касымбек уулу проживала в Иссык-Атинском районе Чуйской области. Несколько лет назад уехали в Россию всей семьей. Его родной брат гражданин Кыргызстана.

В Украину его отправили прямо из войсковой части. С 22 февраля он не выходит на связь с родными и друзьями.

Несколько дней назад в социальных сетях появились фотографии документов на имя Э. Касымбек уулу.

Сообщается, что они были найдены у разбитой украинскими военными российской колонны. Эти документы лежали рядом с перевернувшимся на обочине БТР. Техника не была сожжена. Возможно, Э.Касымбек уулу выжил.

За информацией мы обратились в МИД Кыргызстана. Ответа, как часто бывает в последнее время, не последовало.

Источник: reporter.kg