В России мигрантов из Кыргызстана призывают на военную службу

В Питере один мигрант подписал, но сразу уехал в Кыргызстан.
В России идет попытка призвать мигрантов из Центральной Азии, в том числе и из Кыргызстана к службе в российской армии. Об этом со ссылкой на правозащитницу Валентину Чупик сообщает 24.kg.
По данным информагентства, в нескольких городах мигрантов, получивших российское гражданство или вид на жительство, вызвали в военкоматы.
«Ко мне обратились мигранты из Кыргызстана, получившие российское гражданства, из Тюмени, Москвы и Питера. Их вызвали повесткой в военкомат на сборы, а там неизвестные люди настаивали на том, чтобы они записались на контрактную службу, иначе пригрозили аннулировать гражданство. В Питере один мигрант подписал, но сразу уехал в Кыргызстан. Другие не подписывали. Им я тоже посоветовала уехать в Кыргызстан», — сообщила Чупик 24kg.
Однако, представители кыргызской диаспоры в Москве сообщили изданию, что пока обращений от соотечественников о призыве в российскую армию не было.
Источник: reporter.kg
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