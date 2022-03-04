В Москве отменили систему QR-кодов

Домашний режим для москвичей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями вместо обязательного становится рекомендательным.

В Москве больше не действует система проверки QR-кодов для определения иммунного статуса жителей.

Также снимаются все ограничения на посещение кафе и ресторанов, театров и музеев, концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий.

Домашний режим для москвичей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями вместо обязательного становится рекомендательным. На днях в полном объеме заработает программа "Московское долголетие".



Источник: vb.kg