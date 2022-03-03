Проблемы с лекарствами из-за ситуации в Украине. Препараты будут по цене самолета?

Могут ли вырасти цены из-за смены стран, откуда будут завозиться лекарства?

Из-за ситуации в Украине в Кыргызстане могут возникнуть проблемы с лекарствами. Об этом стало известно 2 марта. Доля поставок препаратов из России и Украины составляет около 60% от всего импорта в страну. Заказы в Украине аннулированы, в отношении России вводятся санкционные меры. Представители фармбизнеса предложили приостановить действие пилотного проекта по ценорегулированию до стабилизации мирового фармацевтического рынка с последующим пересмотром исходя из реальных цен. "Это значит, что лекарства будут в дефиците и по цене самолета?"- задались вопросом читатели Kaktus.media.

Где будем брать лекарства?

По словам министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева, запас лекарств в стране есть и хватит его на три месяца. За это время глава Минздрав планирует наладить поставки лекарственных препаратов из Турции, Индии и других стран. "После праздников я улетаю в командировку, буду с министрами других стран встречаться, договариваться, соглашения буду писать. Мы 20% лекарств получали из Украины. Они отказались от поставок. 60% из России. Они тоже не могут. Поэтому мы должны через два-три месяца завезти из других стран", - пояснил он.

Как к инициативе министра относятся в Фармацевтическом союзе Кыргызстана? Его глава Эрнис Асанов в комментарии Kaktus.media сказал, что другого выхода не будет. "Нам нужно, чтобы не было дефицита лекарств, а также был запас. Другие страны пользуются теми же лекарствами, которые мы получаем на наш рынок. Соответственно, при поступлении на территорию нашей страны каждый препарат по серийно должен проходить лабораторный контроль. В основном, отличия будут только в маркировке", - отметил он.

А что с ценами?

Вырастут ли цены на лекарства из-за отмены регулирования? Алымкадыр Бейшеналиев утверждает, что нет. "Мы с фармкомпаниями договорились. Они привезут лекарства, начнут их сертифицировать и все равно мы увидим, во сколько препараты обошлись при оптовом закупе у производителей и по какой цене намерены их продавать в розницу. Если они будут повышать на большой процент, то, естественно, будут приняты меры", - подчеркнул глава Минздрава.

В Департаменте лекарственных средств и медицинских изделий редакции Kaktus.media сказали, что ценорегулирование пока не отменено: вопрос только обсуждается. На вопрос, вырастут ли цены на лекарства, там отметили, что в Кыргызстане 98% лекарств - это импорт. "Курс доллара растет. Могут от этого зависеть цены. Сейчас все эти вопросы обсуждаются. Создана группа, которая в течение недели примет решение", - отметили там.

Могут ли вырасти цены из-за смены стран, откуда будут завозиться лекарства? По словам главы Фармацевтического союза Кыргызстана Эрниса Асанова, пока повода для роста цен нет. "Единственное, курс доллара и евро вырос. Такого прогноза, что лекарства будут в дефиците и поэтому цены поднимутся, нет. Мы работаем и приложим все усилия, чтобы лекарства были доступны. Из России привозить лекарства было выгоднее в рамках Таможенного союза, потому что не надо было растамаживать. Сейчас российские компании ссылаются на то, что им нужно обеспечивать свои внутренние потребности, потому что европейские страны объявили санкции в отношении России. Повторю: прогноза о повальном повышении цен на лекарства нет. мы приложим все усилия, чтобы этого не было", - отметил он.

Асанов призвал кыргызстанцев не паниковать и ни в коем случае не запасаться лекарствами впрок, потому что это опасно. "Лекарств достаточно на аптечных складах, в аптеках. Препараты требуют определенных условий транспортировки и хранения, поэтому не стоит закупаться. Лекарства - это же не продукты питания - не мука, не рис, которые купил и могут год лежать. Требуемые условия хранения есть только в аптеках и на аптечных складах", - подчеркнул он.

Источник: kaktus.media