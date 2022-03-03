«Бишкекасфальтсервис» не знает, куда потратил 520 млн сомов

Сазыкулов ответил, что сейчас рассматривается несколько уголовных дел по этому вопросу.
Этот вопрос поднял сегодня на заседании комиссии БГК вице-мэр по жилищно-коммунальному хозяйству и цифровизации Максат Сазыкулов.
По его словам, работа на 80 улицах не выполнена, задолженность предприятия составляет около 771 млн сомов.
«Из 772 млн сомов сейчас у нас есть документы только на 250 млн сомов. Получается, что 520 млн сомов непонятно куда потрачены. Некоторые деньги были направлены на улицы, которых не было в титульном списке», –проинформировал директор «Бишкекасфальтсервиса» Талант Солтобаев.
«Это безответственность, 3-4 года назад начатые работы оставили, сегодня все надо доделывать. Кого-то же надо привлекать за это?» — сказал депутат Казыбек Эргешов.
Сазыкулов ответил, что сейчас рассматривается несколько уголовных дел по этому вопросу.
Источник: reporter.kg
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