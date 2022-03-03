Стала известна дата проведения IV Игр кочевников. Они пройдут в Турции

Всемирные игры кочевников — это международные спортивные состязания по этническим видам спорта.

IV Игры кочевников пройдут в Турции с 29 сентября по 2 октября. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщила Федерация кок-бору КР.

Это не первый перенос игр. IV Всемирные игры кочевников должны были состояться еще осенью 2020 года в Турции, но игры перенесли из-за пандемии коронавируса.

Всемирные игры кочевников — это международные спортивные состязания по этническим видам спорта. В основу состязаний легли народные игры исторически кочевых народов Центральной Азии. Всемирные игры кочевников включены в список наследия ЮНЕСКО.

Напомним, игры проводились в Кыргызстане каждые два года с 2014 по 2018 год, пока эстафету не передали Турции.

Источник: reporter.kg