Стала известна дата проведения IV Игр кочевников. Они пройдут в Турции

Всемирные игры кочевников — это международные спортивные состязания по этническим видам спорта.
IV Игры кочевников пройдут в Турции с 29 сентября по 2 октября. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщила Федерация кок-бору КР.
Это не первый перенос игр. IV Всемирные игры кочевников должны были состояться еще осенью 2020 года в Турции, но игры перенесли из-за пандемии коронавируса.
Всемирные игры кочевников — это международные спортивные состязания по этническим видам спорта. В основу состязаний легли народные игры исторически кочевых народов Центральной Азии. Всемирные игры кочевников включены в список наследия ЮНЕСКО.
Напомним, игры проводились в Кыргызстане каждые два года с 2014 по 2018 год, пока эстафету не передали Турции.
Источник: reporter.kg
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