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"Достойное трудоустройство мигрантов необходимо для стабильности страны"

В 2021 году трудовые мигранты перевели в Кыргызстан $2 млрд 756,2 млн.

"Достойное трудоустройство мигрантов необходимо для стабильности страны"

Политолог Денис Бердаков считает, что необходимо больше внимания обращать на достойное трудоустройство трудовых мигрантов из Кыргызстана, поскольку это влияет на политическую стабильность прежде всего в самой стране. Об этом он заявил на Круглом столе: "Проблемы кыргызской трудовой миграции: причины и пути решения".

Эксперт привел сравнительные характеристики потоков миграции в странах ЦА. Так оказалось, что поскольку наша страна является членом ЕАЭС, то они зарабатывают гораздо больше, чем мигранты из соседних стран ЦА.

"Население Кыргызской Республики составляет 6,6 миллиона человек, а к 2020 году 774 тысячи граждан Кыргызстана проживали за пределами страны. Примерно от 800 тысяч до 1 миллиона граждан республики (около 40 процентов рабочей силы страны) регулярно работают за границей, при этом около 50 тысяч кыргызстанцев ежегодно уезжают из страны на работу.

Они работают в различных секторах, включая розничную торговлю, гостиницы, рестораны, службы такси, строительство и сельское хозяйство. Около 76 процентов - моложе 35 лет и 53 процента – женщины. Трудящиеся женщины-мигранты в основном работают в сфере услуг, общественного питания, производства одежды и в качестве домашних работников.

В миграцию из Кыргызстана уезжает более 20 % экономически активного населения, в основном молодёжь в возрасте от 18 до 29 лет. Около 40% мигрантов – это женщины. Среди мигрантов преобладают жители южных областей, где высок уровень безработицы.

По данным Национального статистического комитета, в 2019 году денежные переводы мигрантов способствовали снижению уровня бедности в стране на 11,1 процентных пункта (с 31,2 процента до 20,1 процента), что свидетельствует о том, что 715 тысяч человек полагаются на эти переводы, чтобы избежать бедности. Переводы позволяют получающим их семьям увеличить общий доход, а также диверсифицировать источники дохода, создавая важный буфер против экономических потрясений, таких как пандемия COVID-19.

В 2021 году трудовые мигранты перевели в Кыргызстан $2 млрд 756,2 млн. Такие данные приводит Национальный банк республики. Из них 97,6% - это денежные переводы из России. При этом наибольшие суммы мигранты перевели в страну в июне и сентябре - $266,9 миллиона и $295,5 миллиона соответственно.

Действующая власть Кыргызстана прилагает много усилий для оказания помощи трудящимся в России. Ведутся постоянные переговоры, оказывается консультативная помощь. Например, недавно удалось организовать отдельный коридор в "Сахарово" для ускоренного получения всех документов, дактилоскопии. Идут постоянные визиты по линии МИД. Всё это делается, потому что есть понимание: достойное трудоустройство наших мигрантов за рубежом – основа политической стабильности. Их денежные переводы являются ключевыми в борьбе с бедностью", - сказал Бердаков.


Иссточник: vb.kg

           

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