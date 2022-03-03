Садыр Жапаров: Пусть кыргызское знамя гордо реет под нашим мирным небом!

Всем им достаточно лишь небольшого государственного вспомоществования и моральной поддержки.

Сегодня, 3 марта, президент Кыргызстана принял участие в торжественном мероприятии, организованном по случаю 30-летия государственного флага. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Мы приводим весь текст выступления Садыра Жапарова в свободном переводе:

"Дорогие соотечественники-кыргызстанцы!

Со времен седой старины в кыргызском народе сложились великие идеалы и понятия, которые сплачивали, объединяли людей. Они бережно хранились как святыня и передавались от отцов к детям, от одного поколения к другому. Великий кыргызский народ с его неизменной способностью к сплочению под единым флагом в самые трудные времена жил под девизом "Погибнем – в одной могиле похоронят, победим – на горной вершине отпразднуем!", и словно зеницу ока хранил эти священные традиции, сохранившись до этих дней как самобытный народ.

Прежде всего, мы низко склоняем голову перед немеркнущей памятью наших великих предков, в былые времена основавших легендарные государства и объединявшихся вокруг исторического стяга, передавая это наследие последующим поколениям. И сегодня, на этом торжественном мероприятии, посвященном 30-летию со дня принятия государственного флага, являющегося одним из символов нашей государственности, поздравляю с этим событием весь народ Кыргызстана! Пусть же кыргызское знамя гордо и высоко реет в веках под нашим мирным небом!

Сколько великих народов оставили свой след на скрижалях истории, воспетые в легендах и сказаниях, но остались лишь в летописях, растворившись среди других племен и языков! А наличие этнонима "кыргыз" в результате все новых научных открытий убедительно подтверждает, что наш язык и его носители издревле были на равных в ряду великих народов, о чем красноречиво свидетельствуют дошедшие до наших дней исторические источники китайского народа!

Мы очень гордимся тем, что, обретя собственное свободное государство, кыргызы бережно сохранили и донесли до сего дня свое великое имя и включились в процесс глобализации. Поскольку древний кыргызский народ уже с незапамятных времен имел все отличительные черты государственности. Более трех тысяч лет тому назад он впервые вошел в историю, о чем свидетельствуют древние хроники, записав в своих источниках: "Кыргызское великодержавие", "Великий Кыргызский каганат", "золотая эпоха". Это ли не красноречивое подтверждение того, что наши выдающиеся предки уже в те стародавние времена смогли построить могучее государство?!

Наверное, совсем не зря кочевой народ, ставший владыкой необъятных просторов тогдашней Центральной Азии, почтительно и с восхищением называли "львы Моголистана"…

Вот как об этом говорится в океаноподобном эпосе "Манас", являющемся великим духовным наследием кыргызского народа:

Белый стяг, красное знамя,

Тревожные крики под синевой.

Голубой стяг, красное знамя,

К небу уносится клич боевой.

Как можно понять из этих строк, картину еще тогдашних примет государственности ярко иллюстрируют описанные здесь легендарные символы - флаги кыргызских племен.

Мне бы хотелось сказать несколько слов о внешнем облике нашего огненно-пламенеющего флага. Да, по поводу красного цвета одного из государственных символов Кыргызстана не устают ломать копья наши ученые, фольклористы, историки и другие исследователи. Думаю, что веским аргументом для них может стать то, что кыргызский флаг пламенной окраски был упомянут еще в Орхон-Енисейских письменах.

Как бы там ни было, мы должны уважать закон о государственном флаге, принятый тридцать лет назад народными представителями Кыргызстана после жарких и плодотворных дискуссий, и как государство, провозгласившее верховенство права, всячески способствовать его исполнению.

А уж что означает тюндюк, изображенный на нашем флаге, и исходящие от него солнечные лучи, все мы знаем наизусть.

В самом деле, эта яркая примета кочевой жизни означает самостоятельность, единение нашего народа, сплоченного, словно одна семья. Ее сокровенный смысл сохранили и донесли до наших дней такие устойчивые обороты в народной речи: "Да не обрушится твой тюндюк!", "Да будет высоким остов твоей юрты!" и другие.

И нас безмерно радует, как филигранно изображенный на нашем государственном флаге купол традиционного кыргызского жилища был бережно сохранен нашими древними предками и донесен до наших дней. Он является поистине вечно живым символом нашего культурно-исторического наследия, своими лучами отображая непресекаемую жизнь, человечность, спокойствие и равенство всех сорока кыргызских племен, объединенных в один народ.

Дорогие соотечественники!

Вовсе не случайно государственные символы и порядок их использования, отношение к этим святыням установлены в конституции Кыргызстана, являющейся Основным законом нашей страны. Приступая к исполнению своей высокой должности, президент преклоняет голову перед государственным флагом, проявляя почтение и уважение к нему, этот атрибут нашей государственности устанавливается в ходе международных встреч по разным поводам.

Это незабываемые мгновения и моей жизни, когда, приступая к исполнению своей президентской должности, я бережно взял в руки уголок нашего священного знамени и, склонив перед ним голову, произнес слова присяги. Это и волнующие минуты патриотической гордости за свою Родину, когда в честь побед наших спортсменов на Олимпийских играх в Токио подняли флаг Кыргызстана с расходящимися солнечными лучами, под которым со слезами на глазах и в небывалом волнении застыли наши ребята.

Сегодня немало наших сограждан высоко держат знамя Кыргызстана в иных странах, вдохновляя и духовно поддерживая своих соотечественников. Нет недостатка и в тех молодых людях, которые хотят развивать через уже подготовленные проекты какую-либо отрасль, демонстрируя миру способность нашей страны к созидательной работе. Всем им достаточно лишь небольшого государственного вспомоществования и моральной поддержки.

Я тоже полон решимости повести за собой молодежь, живущую идеей прославить родную страну далеко за ее пределами, развивая потенциал различных отраслей и внося вклад в поступательное движение ее экономики. Я тоже хочу увидеть развитый Кыргызстан и сделаю для этого все, что в моих силах. Я тоже готов улучшать имидж Кыргызстана перед международным сообществом и высоко нести флаг моей страны. И великая сила, объединяющая в этом стремлении нас - государственную власть и народ, - это наше красное знамя, в котором так гармонично переплелись остов юрты и солнечные лучи!

Дорогие кыргызстанцы!

Давайте же никогда не будем забывать, что он является незыблемым символом нашего государства, олицетворяя собою Кыргызстан! Когда высоко в небе реет кыргызское знамя, это вызывает еще больший прилив патриотических чувств, сыновней и дочерней гордости и любви к родной земле. Этот красный флаг пронесен нашими предками через века истории, и нам надлежит всемерно беречь и приумножать это великое наследие, которое по-прежнему является выражением единства и сплоченности. А посему вознесем же еще выше наш Государственный флаг как олицетворение вековечного стремления нашего народа к свободе и независимости! Еще раз от всего сердца поздравляю вас с 30-летием со дня принятия Государственного флага нашей страны", - сказал глава государства.

Истчник: vb.kg