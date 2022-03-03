В Кыргызстане сегодня отмечают День государственного флага.

3 марта в Кыргызстане отмечают День государственного флага.

Государственный флаг КР был утверждён Верховным Советом Кыргызской Республики 3 марта 1992 года.

Сам праздник установлен Указом Президента страны №270 «О Государственном флаге Кыргызской Республики» от 10 июня 2009 года в целях воспитания граждан Кыргызстана в духе патриотизма и уважительного отношения к государственным символам страны.

Авторами флага являются: Эдиль Айдарбеков, Бекбосун Жайчыбеков, Сабыр Иптаров, Жусуп Матаев, Маматбек Сыдыков.

Государственный флаг Кыргызской Республики представляет собой полотнище красного цвета, в центре которого размещен круглый солнечный диск с сорока равномерно расходящимися лучами золотистого цвета. Внутри солнечного диска красным цветом изображен тюндюк кыргызской юрты.

Ширина флага составляет три пятых его длины. Диаметр лучистого диска составляет три пятых ширины флага. Соотношение диаметров солнечного и лучистых дисков — три к пяти. Диаметр тюндюка составляет половину диаметра лучистого диска.

Красная одноцветность флага символизирует доблесть и смелость, золотое Солнце, купающееся в своих лучах, олицетворяет покой и богатство, а тюндюк — символ отчего дома, в более широком понимании и мира как вселенной. 40 лучей, объединенных в круг, означают объединение 40 древних племен в единый Кыргызстан. Тюндюк символизирует единство народов, проживающих в стране. Красный цвет флага считается цветом флага кыргызского эпического героя Манаса.

На площади Ала-Тоо сегодня проходит торжественное мероприятие в честь Дня государственного флага КР с участием президента Садыра Жапарова.

Источник: bulak.kg