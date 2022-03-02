Депутат предложил оплату за обучение в вузах и частных школах перевести в сомы

В Кыргызстане много учебных заведений, и много студентов, которые оплачивает контракт.

Депутат Жогорку Кенеша Нуржигит Кадырбеков предложил перевести оплату за обучение в вузах и частных школах страны в национальную валюту из-за роста доллара.

По его словам, рост курса доллара негативно сказывается на студентах и учениках, которые учатся в частных школах.

«В Кыргызстане много учебных заведений, и много студентов, которые оплачивает контракт. Некоторые вузы и частные школы почему-то составляют контракты в долларах. В гражданском кодексе нашей страны написано, что наша национальная валюта – сом. В законе об образовании указано, что образовательные услуги нужно предоставлять в национальной валюте и по ее курсу», – отметил нардеп.

Напомним, на фоне вторжения России в Украину и введения санкций в отношении РФ в Кыргызстане резко подскочил курс доллара — до 95-97 сомов.

Источник: bulak.kg