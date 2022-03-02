Токторбаев: Адахан Мадумаров — волк в овечьей шкуре

Он очень высокого мнения о себе.
«Уважаемый Адахан, ваш образ — волк в овечьей шкуре», – заявил депутат Женишбек Токторбаев на заседании парламента.
Депутат рассказал на заседании в Жогорку Кенеше о том, с чего начался конфликт с Адаханом Мадумаровым.
«На прошлой неделе, во время заседания комитета безопасности, Адахан Мадумаров обвинил меня в том, что я лоббирую законопроект своего друга. Я не согласен с этим. Потому что мы рассматривали проект на комитете и не было необходимости возвращать его и рассматривать снова. Если бы были внесены дополнения, мы могли бы рассмотреть их во втором чтении. Господин Адахан не перестает поучать всех и давать советы. Он очень высокого мнения о себе. Хотя всего лишь один из 88 депутатов. Нужно же говорить правду. Уважаемый Адахан, ваш образ — «волк в овечьей шкуре», – обратился депутат к коллеге
Источник: reporter.kg
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