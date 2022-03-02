Мэр Бишкека: В Бишкеке есть проблема с хаотичной застройкой

Новый градоначальник отметил, что город должен быть проветриваемым.

В Бишкеке есть проблема с хаотичной застройкой. Об этом сегодня заявил на пресс-конференции новый мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров.

"Сейчас мы составляем с Госстроем реестр платежеспособных компаний. Чтобы строили компании, у которых есть средства для завершения стройки", - сказал он.

Новый градоначальник отметил, что город должен быть проветриваемым.

"Действительно есть хаотичная застройка. Это очень важный вопрос, и в ближайшее время соберем все строительные компании. Мы этим должны заняться, хоть и поздно", - добавил он.



Источник: vb.kg