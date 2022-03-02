В Бишкеке планируется капитальный ремонт некоторых дорог

Проект реализуется за счет грантовых средств правительства КНР
В Ленинском и Первомайском акимиатах состоялось заседание районного штаба по ремонту дорог. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.
Отмечается, что за счет грантовых средств правительства КНР на территории Ленинского района предусмотрен капитальный ремонт 25 улиц общей протяженностью 29,5 километра. В 2021-м были проведены дорожные работы на 16 улицах протяженностью 20,9 километра.
За отчетный период завершили дорожные работы на 11 улицах. По пяти улицам дорожные работы будут возобновлены с 28 февраля. В этом году запланировано проведение капитального ремонта девяти улиц общей протяженностью 8,6 километра.
В муниципалитете также напомнили, что с 27 февраля на капитальный ремонт закрыт отрезок улицы Месароша от проспекта Дэн Сяопина до улицы Джамгырчинова.
На территории Первомайского района на 2021-2022 годы предусмотрена реконструкция дорог на 13 улицах общей протяженностью 14,3 километра.
В 2021-м отремонтировано 11 улиц протяженностью 12 километров. Завершены дорожные работы на шести улицах, по пяти улицам работы возобновят с началом строительного сезона.
Структурным и территориальным подразделениям поручено направить уведомления собственникам по сносу или демонтажу препятствующих ремонту улиц строений и объектов. Инженерным и коммунальным службам – завершить подготовку инженерных сетей до начала дорожных работ.
Пресс-служба мэрии Бишкека
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