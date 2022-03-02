Айдана Оторбаева стала вице-президентом Ассоциации женского футбола

У Объединения юридических лиц Ассоциации женского футбола произошло кадровое изменение.
Как сообщает организация, Айдана Оторбаева назначена вице-президентом Ассоциации женского футбола Кыргызской Республики.
Ассоциация женского футбола Кыргызской Республики – спортивная организация, осуществляющая контроль и управление соревнованиями по футболу среди женских команд в Кыргызской Республике.
Источник: reporter.kg
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