Айдана Оторбаева стала вице-президентом Ассоциации женского футбола

У Объединения юридических лиц Ассоциации женского футбола произошло кадровое изменение.

Как сообщает организация, Айдана Оторбаева назначена вице-президентом Ассоциации женского футбола Кыргызской Республики.

Ассоциация женского футбола Кыргызской Республики – спортивная организация, осуществляющая контроль и управление соревнованиями по футболу среди женских команд в Кыргызской Республике.

Источник: reporter.kg