Жапаров: В КР увеличилось количество людей, стоящих в очереди за золотом

Тем самым вы не останетесь в проигрыше и по прошествии ста лет.
В Кыргызстане увеличилось количество людей, стоящих в очереди за покупкой золота в Национальном банке. Об этом на своей странице в соцсети заявил президент КР Садыр Жапаров.
"Я вчера обратился с призывом к кыргызстанцам, имеющим сбережения, (слава Богу, у нас много граждан, которые хранят свои деньги в иностранных банках или у себя дома), чтобы они хранили свои средства в золоте. Золото не потеряет своей ценности еще сотни лет.
С сегодняшнего дня увеличилось количество людей, стоящих в очереди за покупкой золота в Национальном банке. Вы правильно делаете.
Вместо того, чтобы хранить средства в иностранных банках или дома наличными, лучше будет хранить сбережения в золоте. Тем самым вы не останетесь в проигрыше и по прошествии ста лет.
Сом и доллар могут обесцениваться. Золото никогда не теряет своей ценности", - написал глава государства.
Источник: vb.kg
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