ОТРК хотят сделать национальным. Изменение его статуса требует дополнительно 12 млн сомов

И. о. гендиректора ответил, что ОТРК в течение 10 лет делал попытки для того, чтобы быть по-настоящему общественным.
Статус Общественной телерадиовещательной корпорации хотят поменять и сделать Национальной телерадиокорпорацией. Соответствующий законопроект сегодня, 1 марта, обсудили депутаты комитета Жогорку Кенеша по социальной политике.
В ходе заседания депутат Айбек Маткеримов поинтересовался у и. о. генерального директора ОТРК Кайрата Иманалиева, можно ли по праву назвать телеканал общественным.
И. о. гендиректора ответил, что ОТРК в течение 10 лет делал попытки для того, чтобы быть по-настоящему общественным. По его словам, за редакционной политикой канала следил наблюдательный совет, состоящий из 15 человек.
"Все это время требования менялись. Но я думаю, ОТРК не смог быть общественным из-за того, что финансируется из государственного бюджета. Например, Би-Би-Си по-настоящему общественный, так как там граждане платят за услуги канала", - отметил он.
Маткеримов согласился с ним. "Мы не увидели, что канал общественный", - сказал депутат.
Отвечая на вопросы, Иманалиев сообщил, что изменение статуса ОТРК на национальный потребует дополнительные 12 млн сомов. Средства уже предусмотрены в бюджете.
В настоящее время, к слову, бюджет канала составляет 397 млн сомов.
Источник: kaktus.media
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