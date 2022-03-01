В Бишкеке пьяный мужчина изнасиловал 12-летнюю дочь

Свердловским районным судом избрана мера пресечения — арест с содержанием в СИЗО-1 на два месяца.

В дежурную часть УВД Свердловского района 27 февраля поступило сообщение о том, несовершеннолетняя подверглась сексуальному насилию со стороны отца.

Как сообщает пресс-служба Свердловского РУВД, прибывшими на место сотрудниками милиции УВД Свердловского района было установлено, что мужчина Б.К., 1985 года рождения, находясь в сильном алкогольном опьянении, применил сексуальное насилие в отношении своей дочери, 2010 года рождения.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Свердловского района и было возбуждено уголовное дело по ст. 154 ч.3 УК КР. Подозреваемый был доставлен в следственную службу, где водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

Свердловским районным судом избрана мера пресечения — арест с содержанием в СИЗО-1 на два месяца.

Источник: reporter.kg