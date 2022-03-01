Безобидный омикрон с многоликим синдромом

В частности, омикрон имеет шанс остаться с нами наряду с другими ежегодно циркулирующими вирусами.

На вчерашний день в Кыргызстане было зарегистрировано всего 20 случаев заболевания COVID. Наши специалисты объясняют это снижение переходом вируса в разряд сезонных.

В частности, омикрон имеет шанс остаться с нами наряду с другими ежегодно циркулирующими вирусами. Но это не препятствует появлению новых мутаций, которые способны помочь коронавирусу вновь преодолеть сформированные к предыдущим штаммам иммунные барьеры. Поэтому надо проводить вакцинацию и увеличивать популяционный иммунитет.

Например, мир уже заговорил о новом гибридном штамме коронавируса - дельтакроне, появившемся в результате мутации двух выявленных ранее версий дельты и омикрона. "Данных о нем недостаточно, чтобы однозначно ответить на вопрос, представляет ли он опасность, - сказали в Департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора. - Заразность нового штамма, а также его опасность для человека будет определяться при более тщательном изучении вируса. Однако у ученых есть предположения, что гибридный штамм по свойствам будет близок к уже известному омикрону". Пока, слава богу, нового гостя в нашей стране нет.

Сейчас, пожалуй, мир больше обеспокоен не столько мутациями ковида, сколько его последствиями. Уже доказано, что после коронавирусной инфекции риск тромботических осложнений возрастает в 2–3 раза, риск инфаркта миокарда - на 63 процента, а инсульта - на 52 процента.

Проблемы с сердцем и сосудами возникают у 50 процентов переболевших COVID–19 в течение нескольких месяцев после болезни. Поэтому пациенты, у которых появились жалобы со стороны сердца, когда они ощущают перебои, тяжесть, повышенную утомляемость, необходимо безотлагательно обратиться за медицинской помощью.

Беременным женщинам тоже надо беречь себя от вируса. Они также легче переносят омикрон, чем другие штаммы ковида. Однако по–прежнему наблюдаются тяжелые осложнения, и также существует риск для новорожденных детей. По словам гинекологов, последствия ковида на рожениц и детей до конца не установлены.

Много больных обращаются с заболеваниями кишечника. Как предполагают наши врачи, это - причина долгого постковидного синдрома. Воспалительные заболевания кишечника, а также язвенный колит приводят к более длительному постковидному синдрому у людей, перенесших новую коронавирусную инфекцию. Как правило, они жалуются на сохраняющиеся симптомы различного характера даже через три месяца после выздоровления.

Постковидный синдром - это комплекс симптомов, на которые пациенты часто жалуются после перенесенного COVID–19, при этом проявляться он может всевозможными способами и длиться вплоть до года. Часто беспокоят быстрая утомляемость, одышка, головокружение, головные боли, плохой сон, нарушение обоняния и вкусовых ощущений, нестабильное артериальное давление, суставные боли, нарушение пищеварения после перенесенного COVID, некоторые люди отмечают снижение сопротивляемости к другим инфекциям.

Как отметила врач Светлана Молдалиева, вирус запускает длительное воспаление во многих системах и органах. Доктор отметила, что даже после перенесенного в легкой форме ковида следует проверить свое здоровье. Одна из самых распространенных на сегодня ошибок, когда пациент пытается справиться с последствиями болезни без помощи врача. Все это чревато недооценкой последствий.



Источник: vb.kg