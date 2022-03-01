Жена Армана Дикого Айкол Аликжанова попросила за мужа у президента РК

В обращении модель просит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева проследить за справедливостью следствия.
Кыргызская модель Айкол Аликжанова обратилась к президенту Казахстана Касым-Жомарта Токаеву насчет своего мужа Армана Джумагельдиева. Он известен как кримавторитет по кличке "Дикий Арман". Об этом пишет местное СМИ.
В обращении модель просит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева проследить за справедливостью следствия.
"Уважаемый господин Токаев, прошу вас учесть мои слова и следить за объективностью расследования. Все усилия моего мужа были направлены только на помощь Отечеству. Он никогда не интересовался политикой и лишь руководил миротворческой миссией. Верните его в семью!" - говорится в заявлении.
Источник: vb.kg
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