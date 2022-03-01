Из Украины эвакуированы 107 граждан КР

По его словам, из них 34 — несовершеннолетние.

В 13:00 (украинское время) из пункта сбора были эвакуированы 107 граждан Кыргызстана в Венгрию. Об этом на своей странице написал посол Кыргызстана в Украине Идрис Кадыркулов.

По его словам, из них 34 — несовершеннолетние.

Источник: reporter.kg