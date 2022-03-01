Воздушное пространство Казахстана загружено зарубежными самолетами из-за ситуации в Украине

Этот поток сейчас переместился в актюбинскую зону, дополнительно порядка 450 самолетов.
Пользователи социальных сетей через сервис Flightradar24 сообщают о происходящем ажиотаже в воздушном пространстве над западными регионами Казахстана.
Как пишут пользователи группы "Казахстанский клуб любителей авиации" в Facebook, воздушное пространство Казахстана сейчас загружено зарубежными самолетами.
"Росавиация" временно ограничила полеты в аэропорты: Геленджик, Симферополь, Элиста, Анапа (Витязево), Краснодар (Пашковский), Брянск, Белгород, Курск (Восточный), Липецк, Воронеж (Чертовицкое), Ростов-на-Дону (Платов). В результате российским авиакомпаниям пришлось воспользоваться казахстанским воздушным пространством.
Этот поток сейчас переместился в актюбинскую зону, дополнительно порядка 450 самолетов.
По данным "Казаэронавигации", за использование воздушного пространства взимается плата.
Источник: centralasia.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!