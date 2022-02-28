Бек Борбиев сравнил Путина с волком, загнанным на край скалы

Я не присоединяюсь к тем, кто говорит, что Путин агрессор.



Известный артист Бек Борбиев написал на своей странице в Facebook свое мнение о событиях на Украине и президенте России Владимире Путине.

«Я не присоединяюсь к тем, кто говорит, что Путин агрессор. Он всего лишь защищается. НАТО, которая через Украину хочет уничтожить Россию, подобралась слишком близко. Здесь Украина не нужна западу, здесь главное Россия. Это понимает весь мир, но многие делают вид, будто не понимают», – написал артист.

По его словам, те, кто ворвались в Ирак и разрушили его, в Египте, Ливии и других странах сменили власти и разрушили инфраструктуру, тем самым откинули эти страны в развитии на 30-40 лет, сейчас называют агрессором Путина, который только защищается.

«Они не оставили Путину другого пути. Он как волк, загнанный на край скалы, вынуждено показывает оскал. Незнающему – агрессор, а знающие понимают, что решается судьба России, признанной великой державой и на Украине», – заключил певец Бек Борбиев.

Источник: reporter.kg