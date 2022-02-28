Россия будет выступать в матчах под эгидой ФИФА без флага и гимна

В матчах с участием команд РФС не будет использоваться флаг или гимн России.
Сборная России отныне будет выступать в матчах под эгидой ФИФА под названием «сборная РФС», а также без флага и гимна.
Для решения вопросов, связанных с футболом, и в координации с УЕФА, бюро Совета ФИФА, в состав которого входят президент ФИФА и шесть президентов конфедераций, единогласно приняло решение принять немедленные первоочередные меры в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). Что будет применяться до дальнейшего уведомления:
На территории Российской Федерации не будут проводиться международные соревнования, а «домашние» матчи проводятся на нейтральной территории и без зрителей. Команда, представляющая Россию, должна участвовать в любых соревнованиях под названием «Российский футбольный союз (РФС)», а не «Россия». В матчах с участием команд РФС не будет использоваться флаг или гимн России.
ФИФА продолжит постоянный диалог с МОК, УЕФА и другими спортивными организациями для определения любых дополнительных мер или санкций, включая возможное отстранение от соревнований, которые должны быть применены в ближайшем будущем, если ситуация быстро не улучшится. Бюро Совета ФИФА остается в состоянии готовности принять любое из этих решений.
Источник: centralasia.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!