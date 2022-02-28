Россия будет выступать в матчах под эгидой ФИФА без флага и гимна

В матчах с участием команд РФС не будет использоваться флаг или гимн России.

Сборная России отныне будет выступать в матчах под эгидой ФИФА под названием «сборная РФС», а также без флага и гимна.

Для решения вопросов, связанных с футболом, и в координации с УЕФА, бюро Совета ФИФА, в состав которого входят президент ФИФА и шесть президентов конфедераций, единогласно приняло решение принять немедленные первоочередные меры в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). Что будет применяться до дальнейшего уведомления:

На территории Российской Федерации не будут проводиться международные соревнования, а «домашние» матчи проводятся на нейтральной территории и без зрителей. Команда, представляющая Россию, должна участвовать в любых соревнованиях под названием «Российский футбольный союз (РФС)», а не «Россия». В матчах с участием команд РФС не будет использоваться флаг или гимн России.

ФИФА продолжит постоянный диалог с МОК, УЕФА и другими спортивными организациями для определения любых дополнительных мер или санкций, включая возможное отстранение от соревнований, которые должны быть применены в ближайшем будущем, если ситуация быстро не улучшится. Бюро Совета ФИФА остается в состоянии готовности принять любое из этих решений.

Источник: centralasia.media