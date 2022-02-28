ГКНБ: Задержан бывший директор Майлуу-Сууйского теплоснабжения Джалал-Абадской области

Бишкек, "Саясат. kg". В настоящее время ГКНБ КР проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств дела и причастных лиц.

ГКНБ КР расследуется досудебное производство, зарегистрированное в АИС ЕРПП предусмотренного ч.2 ст.337 УК КР (Злоупотребление должностным положением) в отношении должностных лиц Майлуу-Сууйского предприятия теплоснабжения.

Установлено, что за период с 2018 года по 2020 года, должностные лица филиала Майлуу-Сууйского теплоснабжения в лице Т.Т.М., войдя в сговор с отдельными лицами вышеуказанного предприятия, занимались незаконным списанием и хищением мазута и газа в особо крупном размере, впоследствии чего бюджету государства причинен ущерб в размере 56 млн. 237 тыс. 224 сомов.

По указанным фактам 26 февраля 2022 года задержан экс директор Майлуу-Сууйского предприятия теплоснабжения Т.Т.М. и водворен в ИВС ОВД г. Джалал-Абад.

В настоящее время ГКНБ КР проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств дела и причастных лиц.