ГКНБ: Задержан бывший директор Майлуу-Сууйского теплоснабжения Джалал-Абадской области

Бишкек, "Саясат. kg". В настоящее время ГКНБ КР проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств дела и причастных лиц.
ГКНБ КР расследуется досудебное производство, зарегистрированное в АИС ЕРПП предусмотренного ч.2 ст.337 УК КР (Злоупотребление должностным положением) в отношении должностных лиц Майлуу-Сууйского предприятия теплоснабжения.
Установлено, что за период с 2018 года по 2020 года, должностные лица филиала Майлуу-Сууйского теплоснабжения в лице Т.Т.М., войдя в сговор с отдельными лицами вышеуказанного предприятия, занимались незаконным списанием и хищением мазута и газа в особо крупном размере, впоследствии чего бюджету государства причинен ущерб в размере 56 млн. 237 тыс. 224 сомов.
По указанным фактам 26 февраля 2022 года задержан экс директор Майлуу-Сууйского предприятия теплоснабжения Т.Т.М. и водворен в ИВС ОВД г. Джалал-Абад.
В настоящее время ГКНБ КР проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств дела и причастных лиц.
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