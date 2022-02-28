Лидеры ручного подсчета голосов на повторных выборах в ЖК

Явка избирателей в Первомайском районе составила 17 процентов, проголосовало 19 тысяч 230 человек.

В Кыргызстане в информационную систему Центризбиркома поступили данные ручного подсчета голосов на повторных выборах депутатов Жогорку Кенеша КР в Первомайском и Свердловском одномандатных округах.

В Первомайском одномандатном округе большинство голосов избирателей набрала Эльвира Сурабалдиева - 47,97 процента.

На втором месте Нурбек Тотонов (18,43 процента), на третьем Нурбек Токтакунов (5,55 процента, на четвертом кандидат "против всех" (4.86 процента).

Явка избирателей в Первомайском районе составила 17 процентов, проголосовало 19 тысяч 230 человек.

Лидером голосования по Свердловскому округу стал Абдурахманхаджи Муртазалиев, за которого проголосовали 19,52 процента избирателей. На втором месте Шайлообек Атазов (18,1 процента), на третьем - Аскар Алмаз уулу (14,06 процента).

Явка избирателей по Свердловскому округу составила 29 тысяч 688 человек (27,86 процента).



Источник: vb.kg