Около 300 кыргызстанцев хотят покинуть Украину

Так, по его данным, на границе с Польшей находятся 9 граждан Кыргызстана, они сообщили о большой живой очереди протяженностью в десятки километров.
В настоящее время около 300 человек изъявили желание покинуть Украину. Отдельные граждане самостоятельно добрались до границ Украины с Европейскими странами. Об этом сообщил Чрезвычайный и полномочный посол Кыргызстана в Украине Идрис Кадыркулов.
По его словам там функционируют зеленые коридоры для граждан кыргызстана, проработанные МИДом и загранучреждениями.
«Из за того, что граждане перемещаются по стране, Посольством на постоянной основе проводится работа по актуализации списков», – написал посол на своей странице в Facebook.
Так, по его данным, на границе с Польшей находятся 9 граждан Кыргызстана, они сообщили о большой живой очереди протяженностью в десятки километров.
«На границе с Польшей имеются 8 пунктов пересечения, и таксисты стараются оставлять пассажиров в самых ближайших КПП, где создаются самые длинные очереди», – информирует Идрис Кадыркулов.
Сообщается, что за последние 2 дня 15 граждан Кыргызстана пересекли украинско-польскую границу и собираются вылететь на Родину. 18 граждан пересекли украинско-молдавскую границу. Двое граждан пересекли украинско-румынскую границу.
Ещё 31 гражданин планируют пересечь границу с Европейскими странами (Польша, Румыния, Словакия) в ближайшее время.
«26 февраля предоставлено более 100 консультаций по телефону горячей линии Посольства, консульским отделом выдано 10 временных проездных документов (СВР) гражданам, у которых или отсутствовали, или были просрочены паспорта», – заключил посол Кыргызстана в Украине.
Источник: reporter.kg
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