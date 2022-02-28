В России банки продают доллар по цене 100-120 рублей

С утра 27 февраля "Сбербанк" начал продавать доллар по 100 рублей, евро за 110 рублей.

В Российской Федерации большинство банков продают доллар по цене 100-120 рублей. Об этом сообщают сами россияне и различные Telegram-каналы.

С утра 27 февраля "Сбербанк" начал продавать доллар по 100 рублей, евро за 110 рублей. Банк "Тинькофф" к обеду этого же дня за один доллар просит примерно 115 рублей, у ряда других банков ставка выше.

Связано это с тем, что мировые финансовые институты заморозили активы Центробанка России, запретив этой государственной организации оказывать поддержку рублю. Предположительно, банки решили воспользоваться моментом и начать продавать доллары и евро по сильно завышенным расценкам.

За последние сутки крупнейшие российские банки подняли стоимость российской национальной валюты более чем на 10%, продавая ее по рекордно высокой цене.

Хотя отметим, что с момента вечера пятницы официальный курс ЦБ РФ не менялся и не изменится до самого утра понедельника, 28 февраля.

Источник: kaktus.media