Предварительные итоги повторных выборов в Бишкеке

По Свердловскому лидирует Шайлообек Атазов и следом спортсмен Абдурахманхаджи Муртазалиев.

В Свердловском и Первомайском избирательных округах Бишкека завершились перевыборы в Жогорку Кенеш. По предварительным итогам по Первомайскому округу лидирует Эльвира Сурабалдиева, следом за ней идет Нурбек Тотонов. По Свердловскому лидирует Шайлообек Атазов и следом спортсмен Абдурахманхаджи Муртазалиев.

Предварительные данные полученные с автоматически считывающих урн (АСУ) по Первомайскому избирательному округу.

Предварительные данные полученные с автоматически считывающих урн (АСУ) по Свердловскому избирательному округу.

Источник: vb.kg