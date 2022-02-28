Зеленский: Украина подала против России иск в Международный суд ООН

Россия должна быть привлечена к ответственности за манипуляции c понятием геноцида для оправдания агрессии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина официально обратилась в Международный суд ООН в Гааге с иском против России.

"Россия должна быть привлечена к ответственности за манипуляции c понятием геноцида для оправдания агрессии. Мы просим срочного решения с указанием России немедленно прекратить военные действия и ждем начала слушаний на следующей неделе", - сказано в заявлении.

Источник: Медуза

