Зеленский: Украина подала против России иск в Международный суд ООН

Россия должна быть привлечена к ответственности за манипуляции c понятием геноцида для оправдания агрессии.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина официально обратилась в Международный суд ООН в Гааге с иском против России.
"Россия должна быть привлечена к ответственности за манипуляции c понятием геноцида для оправдания агрессии. Мы просим срочного решения с указанием России немедленно прекратить военные действия и ждем начала слушаний на следующей неделе", - сказано в заявлении.
Источник: Медуза
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!