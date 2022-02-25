Посадив Сарпашева во второй раз, Ташиев уничтожил «теневой бизнес»

Не хотелось бы, чтобы «закулисные купцы» подключились к коррупционным схемам.

Поговаривали, что с 2010 года Тайырбек Сарпашев приложил руку к процветанию «теневого бизнеса», заметно разбогател, нанес государству серьезный ущерб. А как на счет разговоров о том, что он был причастен к продаже месторождений, земель и ГСМ? Спецслужбы пока не обнародовали информацию. Но посадив Сарпашева во второй раз, Ташиев растопил лед, проявил решительность. По правде говоря, в нашей стране полно чиновников-политиков, которые выкачивают добро из нашей страны, как паразиты. Настал черед Сарпашева, хотелось бы, чтобы была раскрыта информация о незаконно заработанных миллионах, это стало уроком для других. Не хотелось бы, чтобы «закулисные купцы» подключились к коррупционным схемам. Есть тревоги на этот счет. Создается ощущение, что борьбу ведет один Камчыбек Ташиев, а начальники других органов проявляют или нерешительность, или безразличие…

Источник: газета «Азия news» №8 от 24.02.2022 / стр. 2, gezitter.org